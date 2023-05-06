В Тюменском районе эвакуируют жителей еще одной деревни из-за пожара. Видео

По данным информационного центра правительства Тюменской области, пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, Противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.