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В Тюменском районе эвакуируют жителей еще одной деревни из-за пожара. Видео

6 мая 2023, 10:03
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменском районе эвакуируют жителей деревни Речкина из-за ландшафтного пожара

В деревне Речкина, расположенной в Тюменском районе, началась эвакуация местного населения. Ландшафтный пожар действует в селе Успенка с 4 мая.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

По информации МЧС, из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка. В связи с угрозой распространения огня принято решение об эвакуации населения деревни Речкина и села Успенка.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, Противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.

Ранее «Наш Город» писал, что в на Тобольском тракте сегодня было зафиксировано сильное задымление трассы из-за ландшафтных пожаров рядом с деревнями Созоново и Щербак.

 

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