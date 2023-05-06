В Тюменском районе эвакуируют жителей еще одной деревни из-за пожара. Видео

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По информации МЧС, из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка. В связи с угрозой распространения огня принято решение об эвакуации населения деревни Речкина и села Успенка.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, Противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.
Ранее «Наш Город» писал, что в на Тобольском тракте сегодня было зафиксировано сильное задымление трассы из-за ландшафтных пожаров рядом с деревнями Созоново и Щербак.