В тюменском поселке Боровский загорелся лес. Видео

Ранее «Наш Город» писал, в Тюменской области началась эвакуация жителей сел Успенка и Муллаши, деревни Речкина в связи с угрозой распространения огня на жилые дома. Эвакуируют села Успенку и Муллаши, деревню Речкина. Пункты временного размещения организованы в Боровской, Ушаковской и Каменской школах.