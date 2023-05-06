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В тюменском поселке Боровский загорелся лес. Видео

6 мая 2023, 11:30
Фото: ЧС Тюмень

В тюменском поселке Боровский горит лес

В поселке Боровский горит лес. Местные жители сообщают, что огонь вплотную подошел к трассе и уже перешел на деревья.
«Со стороны пожара ближе к трассе никто не тушит огонь — одна пожарная машина находится с другой стороны», — сообщает автор опубликованного в соцсетях видео.

Ранее «Наш Город» писал, в Тюменской области началась эвакуация жителей сел Успенка и Муллаши, деревни Речкина в связи с угрозой распространения огня на жилые дома. Эвакуируют села Успенку и Муллаши, деревню Речкина. Пункты временного размещения организованы в Боровской, Ушаковской и Каменской школах.

#Валентина Бурнашева#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюменская область#Видео
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