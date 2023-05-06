В тюменском поселке Боровский загорелся лес. Видео

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
«Со стороны пожара ближе к трассе никто не тушит огонь — одна пожарная машина находится с другой стороны», — сообщает автор опубликованного в соцсетях видео.
Ранее «Наш Город» писал, в Тюменской области началась эвакуация жителей сел Успенка и Муллаши, деревни Речкина в связи с угрозой распространения огня на жилые дома. Эвакуируют села Успенку и Муллаши, деревню Речкина. Пункты временного размещения организованы в Боровской, Ушаковской и Каменской школах.