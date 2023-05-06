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В Тюмени стартовал автопробег ретро-автомобилей

6 мая 2023, 07:18
Фото: Тюмень. Администрация города.

Автопробег ретро-автомобилей стартовал в Тюмени

В Тюмени стартовал традиционный автопробег ретро-автомобилей «Нам дороги эти позабыть нельзя». Участники стартовали от сквера Пограничников (микрорайон Казарово) в сторону Мемориала Памяти.
Сюжет
Тюмень
Видео: Тюмень. Администрация города.

Маршрут ретро-техники пройдет через детско-юношеский центр «Авангард», сквер Десантников и памятник Герою Советского Союза И. И. Федюнинскому. Финишной точкой станет сквер Комсомольский. Здесь в течение дня будут работать интерактивные площадки и выставки. Гостей мероприятия ждут танковый биатлон, лазертаг, гладиаторские бои, шахматы и интерактивные игры «Отцы и дети».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году в преддверии Дня Победы в тюменской области состоятся более 3 тысяч мероприятий.

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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