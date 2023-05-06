В Тюмени стартовал автопробег ретро-автомобилей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Маршрут ретро-техники пройдет через детско-юношеский центр «Авангард», сквер Десантников и памятник Герою Советского Союза И. И. Федюнинскому. Финишной точкой станет сквер Комсомольский. Здесь в течение дня будут работать интерактивные площадки и выставки. Гостей мероприятия ждут танковый биатлон, лазертаг, гладиаторские бои, шахматы и интерактивные игры «Отцы и дети».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году в преддверии Дня Победы в тюменской области состоятся более 3 тысяч мероприятий.