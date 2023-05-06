В Тюмени похолодает на следующей неделе, но дождя не будет

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В воскресенье, 7 мая, день пройдет при переменной облачности. Ночью термометры покажут +5…+16, к полудню воздух прогреется до +25.+27. При этом ветер усилится до 9,8 м/с.
8 мая, в понедельник, температура воздуха опустится до +6…+13. День ожидается солнечным, скорость ветра составит 4,9-6,9 метров в секунду. В праздничный день 9 мая существенно погода не изменится — +2…+10 в ночные часы и +11…+14 в светлое время суток, скорость ветра составит 1,7-3,6 м/с.