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В Тюмени похолодает на следующей неделе, но дождя не будет

6 мая 2023, 05:08
Фото: 1MI

В Тюмени 6 мая ожидается жаркий и солнечный день

В Тюмени похолодает в начале следующей недели. Сегодня в областной столице ожидается малооблачная погода, юго-западный ветер 5,4 м/с и +24…+26.
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Тюмень

В воскресенье, 7 мая, день пройдет при переменной облачности. Ночью термометры покажут +5…+16, к полудню воздух прогреется до +25.+27. При этом ветер усилится до 9,8 м/с.

8 мая, в понедельник, температура воздуха опустится до +6…+13. День ожидается солнечным, скорость ветра составит 4,9-6,9 метров в секунду. В праздничный день 9 мая существенно погода не изменится — +2…+10 в ночные часы и +11…+14 в светлое время суток, скорость ветра составит 1,7-3,6 м/с.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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