В сети распространили видеокадры из горящей Успенки

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По информации МЧС по Тюменской области, огнем повреждено четыре строения. На месте продолжают работать сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы.
По словам очевидцев, буквально несколько минут назад в селе прозвучал сигнал сирены.
Ранее «Наш Город» писал, что из села Успенка эвакуировано местное население. Также эвакуированы жители Муллашей и деревни Речкина. По предварительной информации, к эвакуации готовят жителей деревни Ушакова, расположенной недалеко от Успенки.