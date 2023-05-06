nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

В сети распространили видеокадры из горящей Успенки

6 мая 2023, 12:14
Фото: ЧС Тюмень

Что происходит в тюменском селе Успенка сейчас

В тюменском селе Успенка в тушении пожара задействована авиация — ИЛ -76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

По информации МЧС по Тюменской области, огнем повреждено четыре строения. На месте продолжают работать сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы.

По словам очевидцев, буквально несколько минут назад в селе прозвучал сигнал сирены. 

Ранее «Наш Город» писал, что из села Успенка эвакуировано местное население. Также эвакуированы жители Муллашей и деревни Речкина. По предварительной информации, к эвакуации готовят жителей деревни Ушакова, расположенной недалеко от Успенки.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
В Тюменском районе эвакуируют жителей еще одной деревни из-за пожара. Видео
Сегодня, 10:03
Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи
Сегодня, 09:01
Тюменцев предупреждают об усилении ветра до 23 м/с
Сегодня, 08:24
Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
Вчера, 06:44
В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пенсионерка. Фото
Сегодня, 06:34
Движение в районе Набережной накануне Дня Победы ограничат
Вчера, 01:06