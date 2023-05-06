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Published Сегодня, 12:25

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Въезд в тюменское село Муллаши перекрыли

6 мая 2023, 12:25
Фото: ГИБДД

В тюменское село Муллаши закрыли въезд автомобилей

В Тюменской области ограничили для транспортных средств въезд в село Муллаши. Автоинспекторы пропускают только спецтраснпорт и автомобили местных жителей.
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Тюмень

Также в ГИБДД готовят к закрытию для движения участок Ирбитского тракте со стороны Свердловской области и со стороны Тюмени — здесь огонь уже подбирается к трассе.

В настоящее время дополнительный автопатруль ГИБДД несет службу на 13-м километре трассы Тюмень — Омск и в районе 2-го километра автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Инспекторы контролируют движение транспортных средств и въезды в лесные массивы.

Также несколько нарядов ДПС несет служба в селе Успенка — ограничивают движение, инструктируют водителей, оказывают им помощь.

 

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