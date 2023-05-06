Въезд в тюменское село Муллаши перекрыли

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Также в ГИБДД готовят к закрытию для движения участок Ирбитского тракте со стороны Свердловской области и со стороны Тюмени — здесь огонь уже подбирается к трассе.
В настоящее время дополнительный автопатруль ГИБДД несет службу на 13-м километре трассы Тюмень — Омск и в районе 2-го километра автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Инспекторы контролируют движение транспортных средств и въезды в лесные массивы.
Также несколько нарядов ДПС несет служба в селе Успенка — ограничивают движение, инструктируют водителей, оказывают им помощь.