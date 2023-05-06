В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пенсионерка. Фото

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись автомобили Москвич и Iran. По предварительным данным, 74-летний водитель «Москвича» не предоставил преимущество второму автомобилю.
Водительский стаж водителя Москвича, жителя Заводоуковска, составляет 45 лет.
В аварии погибла супруга водителя отечественного автомобиля. Также различные травмы получили четыре человека.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 2 мая разбился 35-летний мотоциклист. Мужчина не правился с управлением и врезался в опору освещения. От полученный травм он скончался на месте происшествия.