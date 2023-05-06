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В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пенсионерка. Фото

6 мая 2023, 06:34
Фото: ГИБДД

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погибла пенсионерка

74-летняя пенсионерка погибла в аварии, произошедшей сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Омск. Трагедия произошла на 105-м километре автомобильной дороги.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь столкнулись автомобили Москвич и Iran. По предварительным данным, 74-летний водитель «Москвича» не предоставил преимущество второму автомобилю.

Видео: ГИБДД

Водительский стаж водителя Москвича, жителя Заводоуковска, составляет 45 лет.

В аварии погибла супруга водителя отечественного автомобиля. Также различные травмы получили четыре человека.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 2 мая разбился 35-летний мотоциклист. Мужчина не правился с управлением и врезался в опору освещения. От полученный травм он скончался на месте происшествия.

#Омск#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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