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Тюменцев предупреждают об усилении ветра до 23 м/с

6 мая 2023, 08:24
Фото: МЧС

Жителей Тюменской области предупреждают об усилении ветра до 23 м/с

Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погодных условий. По прогнозам метеорологов, 7 мая, в воскресенье, во второй половине дня в ночные часы 8 мая на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

По погодным условиям, на 7 и 8 мая территории Уватской авиазоны прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

В регионе действует особый противопожарный режим. С сегодняшнего дня режим ЧС введен в лесах Тюменского района.

В настоящее время на юге региона действуют 10 ландшафтных и 6 лесных пожаров на общей площади около 2,5 тысячи гектаров. Наблюдается сильное задымление на Тобольском тракте — здесь горит сухая растительность в районе деревень Созоново и Щербакова. Возгорание зафиксировано в Тюмени в районе ТРЦ «Сити Молл». Также очевидцы сообщают, что пожар зафиксирован в районе Дома Обороны.

 

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