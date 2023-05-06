Тюменцев предупреждают об усилении ветра до 23 м/с

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По погодным условиям, на 7 и 8 мая территории Уватской авиазоны прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
В регионе действует особый противопожарный режим. С сегодняшнего дня режим ЧС введен в лесах Тюменского района.
В настоящее время на юге региона действуют 10 ландшафтных и 6 лесных пожаров на общей площади около 2,5 тысячи гектаров. Наблюдается сильное задымление на Тобольском тракте — здесь горит сухая растительность в районе деревень Созоново и Щербакова. Возгорание зафиксировано в Тюмени в районе ТРЦ «Сити Молл». Также очевидцы сообщают, что пожар зафиксирован в районе Дома Обороны.