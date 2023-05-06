Тюменцев предупреждают об усилении ветра до 23 м/с

В настоящее время на юге региона действуют 10 ландшафтных и 6 лесных пожаров на общей площади около 2,5 тысячи гектаров. Наблюдается сильное задымление на Тобольском тракте — здесь горит сухая растительность в районе деревень Созоново и Щербакова. Возгорание зафиксировано в Тюмени в районе ТРЦ «Сити Молл». Также очевидцы сообщают, что пожар зафиксирован в районе Дома Обороны.