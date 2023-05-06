Тюменцам предлагают создать звуки природы

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В рамках данной задумки организаторы планируют рассказать о России и её культуре, используя звук. В их числе: режиссеры-постановщики, маркетологи, туристы и другие желающие тюменцы.
В собранной базе находятся звуки природы, Тюмени и разговоров земляков.
Данный проект будет представлен на федеральном уровне.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени запустили проект для земляков, которые мечтают о собственном доме, но не желают отказываться от комфортных условий городской среды.