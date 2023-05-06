nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Изображение материала

Тюменцам предлагают создать звуки природы

6 мая 2023, 16:00
Фото: 1MI

Звуковую карту региона собираются создать в Тюменской области

Звуковая карта региона может появиться в Тюменской области, сообщает издание «Тюменская линия».

В рамках данной задумки организаторы планируют рассказать о России и её культуре, используя звук. В их числе: режиссеры-постановщики, маркетологи, туристы и другие желающие тюменцы.

В собранной базе находятся звуки природы, Тюмени и разговоров земляков.

Данный проект будет представлен на федеральном уровне.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени запустили проект для земляков, которые мечтают о собственном доме, но не желают отказываться от комфортных условий городской среды.

 

 

 

 

 

Читайте также:
«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»
#Елена Чебоксарова#Проект#Природа#Карта#Общество#Тюменская область#Тюменцы
Подпишитесь
В Тюменском районе эвакуируют жителей еще одной деревни из-за пожара. Видео
Сегодня, 10:03
Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи
Сегодня, 09:01
Тюменцев предупреждают об усилении ветра до 23 м/с
Сегодня, 08:24
Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
Вчера, 06:44
В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пенсионерка. Фото
Сегодня, 06:34
Движение в районе Набережной накануне Дня Победы ограничат
Вчера, 01:06