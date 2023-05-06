Тюменские медики поделились с коллегами опытом работы с постковидными изменениями

Он осветил основные направления развития ИИ в радиологии. «Я также рассказал о планах дальнейшего внедрения ИИ в регионе: мы развиваем ИИ в чтении флюорограмм и маммограмм, а также компьютерных томограмм и рентгенограмм органов грудной клетки на различные патологии сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания. Наши первые результаты по ретроспективному анализу КТ органов грудной клетки вызвали огромный интерес», — поделился Николай Мельников.