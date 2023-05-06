Тюменские медики поделились с коллегами опытом работы с постковидными изменениями

Posted 6 мая 12:07
Published 6 мая 12:07
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Участие приняли практикующие врачи, ординаторы и студенты, которые обсудили перспективы развития лучевой диагностики, особенности интерпретации постковидных изменений в легких и другие вопросы.
С докладом «Лучевая диагностика и искусственный интеллект. Где мы сейчас и перспективы развития» выступил кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по лучевой и инструментальной диагностике г. Тюмени и Тюменского района, заведующий диагностическим отделением ОБ № 19 Николай Мельников.
Он осветил основные направления развития ИИ в радиологии. «Я также рассказал о планах дальнейшего внедрения ИИ в регионе: мы развиваем ИИ в чтении флюорограмм и маммограмм, а также компьютерных томограмм и рентгенограмм органов грудной клетки на различные патологии сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания. Наши первые результаты по ретроспективному анализу КТ органов грудной клетки вызвали огромный интерес», — поделился Николай Мельников.
Искусственный интеллект уверенно входит в нашу жизнь, набирает обороты в области медицины и постепенно превращается в важного помощника медицинского персонала. Внедрение систем на его базе — один из ключевых трендов современного здравоохранения.
Конференция в очном формате прошла впервые после длительного перерыва из-за ковидных ограничений. Несмотря на пандемию, врачи, конечно же, продолжали обмен опытом, но живое общение для них является крайне важным.