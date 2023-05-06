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Posted 6 мая 12:07

Published 6 мая 12:07

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

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Тюменские медики поделились с коллегами опытом работы с постковидными изменениями

6 мая 2023, 12:07
Фото: 1MI
В Тюмени состоялась научно-практическая конференция медиков «Лучевая диагностика и искусственный интеллект». В мероприятии приняли участие врачи из Тобольска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Санкт-Петербурга и специалисты из ОКБ №1 и областной больницы №19, сообщает депздрав региона.

Участие приняли практикующие врачи, ординаторы и студенты, которые обсудили перспективы развития лучевой диагностики, особенности интерпретации постковидных изменений в легких и другие вопросы.

С докладом «Лучевая диагностика и искусственный интеллект. Где мы сейчас и перспективы развития» выступил кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по лучевой и инструментальной диагностике г. Тюмени и Тюменского района, заведующий диагностическим отделением ОБ № 19 Николай Мельников.

Он осветил основные направления развития ИИ в радиологии. «Я также рассказал о планах дальнейшего внедрения ИИ в регионе: мы развиваем ИИ в чтении флюорограмм и маммограмм, а также компьютерных томограмм и рентгенограмм органов грудной клетки на различные патологии сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания. Наши первые результаты по ретроспективному анализу КТ органов грудной клетки вызвали огромный интерес», — поделился Николай Мельников.

Искусственный интеллект уверенно входит в нашу жизнь, набирает обороты в области медицины и постепенно превращается в важного помощника медицинского персонала. Внедрение систем на его базе — один из ключевых трендов современного здравоохранения.

Конференция в очном формате прошла впервые после длительного перерыва из-за ковидных ограничений. Несмотря на пандемию, врачи, конечно же, продолжали обмен опытом, но живое общение для них является крайне важным.

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