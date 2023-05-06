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Тюменские автоинспекторы контролируют въезды в лес на федеральной трассе

6 мая 2023, 11:15
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Омск дежурит дополнительный автопатруль ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Омск несет дежурство наряд ДПС. Автоинспекторы контролируют движение на 13-м километре автодороги.
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Тюмень

Еще один наряд ДПС несет службу на 2-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский. Инспекторы ГИБДД контролируют въезды в лесные массивы на своих участках в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в лесах Тюменского района с сегодняшнего дня введен режим ЧС. В настоящее время ландшафтные и лесные пожары действуют в селе Успенка, рядом с селом Муллаши. Идет эвакуация населения данных поселений и деревни Речкина в всязи с угрозой распространения огня.

 

#Валентина Бурнашева#Омск#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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