Тюменские автоинспекторы контролируют въезды в лес на федеральной трассе

Ранее «Наш Город» писал, что в лесах Тюменского района с сегодняшнего дня введен режим ЧС. В настоящее время ландшафтные и лесные пожары действуют в селе Успенка, рядом с селом Муллаши. Идет эвакуация населения данных поселений и деревни Речкина в всязи с угрозой распространения огня.