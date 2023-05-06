Тюменские автоинспекторы контролируют въезды в лес на федеральной трассе

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Еще один наряд ДПС несет службу на 2-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский. Инспекторы ГИБДД контролируют въезды в лесные массивы на своих участках в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в лесах Тюменского района с сегодняшнего дня введен режим ЧС. В настоящее время ландшафтные и лесные пожары действуют в селе Успенка, рядом с селом Муллаши. Идет эвакуация населения данных поселений и деревни Речкина в всязи с угрозой распространения огня.