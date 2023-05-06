Тюмень в огне: что известно о пожарах в Тюменской области к этой минуте

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Еще полсотни пожарных-десантников прибудут в регион 7 мая из Республики Карелия, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области.
В настоящее время в Тюменской области действуют порядка 16 лесных и ландшафтных пожаров. Общая площадь территории, охваченной огнем, достигает 2,5 тысячи гектаров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области началась эвакуация жителей сел и деревень в тюменском районе в связи с угрозой распространения огня на жилые дома. Эвакуируют села Успенку и Муллаши, деревню Речкина. Пункты временного размещения развернутся в Ушаковской и Каменской школах, в Боровской школе.
Тушением ландшафтных пожаров занимаются более 500 человек, используется свыше 170 единиц техники, четыре вертолета с водосливными устройствами.
Тушение пожара в Успенке ведут подразделена МЧС, Противопожарной службы, силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. Всего на месте ЧП находятся 177 человек и 36 единиц техники.
Ликвидацией возгорания в районе Муллашей Тюменского района занимаются подразделения МЧС и региональной противопожарной службы, в общей сложности — 25 человек и 6 единиц техники.