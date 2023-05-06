Тюмень в огне: что известно о пожарах в Тюменской области к этой минуте

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области началась эвакуация жителей сел и деревень в тюменском районе в связи с угрозой распространения огня на жилые дома. Эвакуируют села Успенку и Муллаши, деревню Речкина. Пункты временного размещения развернутся в Ушаковской и Каменской школах, в Боровской школе.