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Тюмень в огне: что известно о пожарах в Тюменской области к этой минуте

6 мая 2023, 10:59
Фото: ЧС Тюмень

Пожарные из нескольких регионов едут на помощь в Тюменскую область

На борьбу с ландшафтными и лесными пожарами в Тюменскую область прибыли пятьдесят пожарных-десантников из Республики Коми и тридцать — из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Еще полсотни пожарных-десантников прибудут в регион 7 мая из Республики Карелия, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области.

В настоящее время в Тюменской области действуют порядка 16 лесных и ландшафтных пожаров. Общая площадь территории, охваченной огнем, достигает 2,5 тысячи гектаров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области началась эвакуация жителей сел и деревень в тюменском районе в связи с угрозой распространения огня на жилые дома. Эвакуируют села Успенку и Муллаши, деревню Речкина. Пункты временного размещения развернутся в Ушаковской и Каменской школах, в Боровской школе.

Тушением ландшафтных пожаров занимаются более 500 человек, используется свыше 170 единиц техники, четыре вертолета с водосливными устройствами.

Тушение пожара в Успенке ведут подразделена МЧС, Противопожарной службы, силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. Всего на месте ЧП находятся 177 человек и 36 единиц техники.

Ликвидацией возгорания в районе Муллашей Тюменского района занимаются подразделения МЧС и региональной противопожарной службы, в общей сложности — 25 человек и 6 единиц техники.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Происшествия#Тюменцы#Тюменская область
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