Цены на сыр выросли в Тюмени более чем на 20%. И это не предел

По прогнозам экспертов, в этом году стоимость сыра продолжит расти из-за увеличения цен на сырье. В частности, молока (в Тюмени литр молока 2,5-3,2% в рознице стоит 105 рублей). За последний год себестоимость его производства выросла на 30–50%. Кроме того, сказываются наценки торговых сетей. На некоторые виды сыров они составляют от 50% до 150%.