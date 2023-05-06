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Цены на сыр выросли в Тюмени более чем на 20%. И это не предел

6 мая 2023, 05:49
Фото: 1MI

В Тюмени подорожал сыр, и цены продолжат расти

В Тюменской области подорожал сыр. По сравнению с началом года его стоимость увеличилась на 3,5%. В целом за минувший год цена на данный молочный продукт выросла на 17,3-22,8%, указано в исследовании Аlto-group.
Сюжет
Тюмень

На сегодняшний день, по информации Тюменьстата, средняя стоимость сыра в магазинах Тюменской области составляет 945 рублей за килограмм. Неделей ранее килограмм сыра стоил 953 рубля.

Средняя цена на твердый сыр «Пармезан» в тюменских магазинах составляет 319-370 рублей за кусок весом 180 граммов. Сыр с голубой плесенью стоит 240-270 рублей (годом ранее в районе 180-200 рублей). Цена 200-граммового куска сыра «Российский» сегодня составляет не менее 200-250 рублей (годом ранее на 30-40 рублей дешевле).

Также подорожали плавленые и творожные сыры, существенно подорожали сыры с белой плесенью — кусок весом 125 граммов продают не менее чем за 240-359 рублей, годом ранее килограмм такого сыра продавали за 1800-2000 рублей.

По прогнозам экспертов, в этом году стоимость сыра продолжит расти из-за увеличения цен на сырье. В частности, молока  (в Тюмени литр молока 2,5-3,2% в рознице стоит 105 рублей). За последний год себестоимость его производства выросла на 30–50%. Кроме того, сказываются наценки торговых сетей. На некоторые виды сыров они составляют от 50% до 150%.

Из-за санкций и проблем с перевозками поставки подорожали в 2–3 раза, отдельные позиции оказались недоступны. Сегодня производителям приходится покупать ингредиенты про запас, искать аналоги, в том числе импортным технологиям.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в марте на 3% подешевели непродовольственные товары, стоимость продуктов повысилась на 2,3%.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Сыры#Тюмень#Тюменская область
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