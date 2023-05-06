Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи

По данным 2 ГИС, заторы наблюдаются на Московском тракте — от Паровозной до ДНТ «Тополя». Также в пробке стоят автомобилисты на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор». Движение затруднено на Велижанском тракте — от Тимофея Чаркова до озера Липовое.