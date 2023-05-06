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Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи

6 мая 2023, 09:01
Фото: 2 ГИС

Тюменские трассы парализовали пробки на пути к дачам и базам отдыха

Тюменские дороги сковали километровые пробки — горожане массово едут на дачи и на базы отдыха. Движение затруднено на выезде из города — по всем направлениям.
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Тюмень

По данным 2 ГИС, заторы наблюдаются на Московском тракте — от Паровозной до ДНТ «Тополя». Также в пробке стоят автомобилисты на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор». Движение затруднено на Велижанском тракте — от Тимофея Чаркова до озера Липовое.

В пробке стоит Червишевский тракт — от Федюнинского до Престольной, также затор образовался на автодороге рядом в поселком Боровский, на Ялуторовском тракте — в районе озера Андреевское.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью трассу заволокло дымом от ландшафтных пожаров. Видимость снижена на Тобольском тракте, в районе деревни Созоново, где горит сухая растительность.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Автомобилисты#Майские праздники#Тюмень#Тюменская область
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