Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По данным 2 ГИС, заторы наблюдаются на Московском тракте — от Паровозной до ДНТ «Тополя». Также в пробке стоят автомобилисты на Салаирском тракте — от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний бор». Движение затруднено на Велижанском тракте — от Тимофея Чаркова до озера Липовое.
В пробке стоит Червишевский тракт — от Федюнинского до Престольной, также затор образовался на автодороге рядом в поселком Боровский, на Ялуторовском тракте — в районе озера Андреевское.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью трассу заволокло дымом от ландшафтных пожаров. Видимость снижена на Тобольском тракте, в районе деревни Созоново, где горит сухая растительность.