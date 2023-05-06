Ситуация вышла из-под контроля: что горит сейчас в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Также дымом затянута автодорога в районе микрорайона Молодежный. Горит лес в районе СНТ «Якорь» на Велижанском тракте — в настоящее время там уже работают пожарные службы. Огнеборцы уводят огонь от дачного поселка.
Что касается Успенки, то на данный момент ситуация там стабилизировалась — распространение огня проводится от населенного пункта.
«Ветер сильный, но ситуация прогнозируемая. На следующий населенный пункт распространения огня мы не допустим», — сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.
Между тем, тюменцы в социальных сетях обращаются к властям с просьбой взять под контроль данную ситуацию.
«Где контроль-то? Что учти? Стало только хуже», — пишет Екатерина С.
«Турцию тушили — все лучшие самолёты туда отправили. А в Тюмени такое творится, и техники несколько штук, которые не справляются с огнем», — негодует Илона С.
«Всё уже вышло из-под контроля это ужас, трагедия. Надо было сразу вызывать на помощь МЧС с других регионов, дотянули», — подчеркнули Светлана Ч.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменской деревне Ушакова началась эвакуация местного населения в связи с угрозой распространения огня. Ранее из-за пожара эвакуировали жителей сел Муллаши, Успенка и деревни Речкина.