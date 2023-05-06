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Ситуация вышла из-под контроля: что горит сейчас в Тюменской области

6 мая 2023, 15:31
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцы требуют от властей усилить меры по борьбе с пожарами

Жители Тюменской области продолжают сообщать в социальных сетях о пожарах под Тюмеень. По словам горожан, задымление наблюдается в Антипино — там горят поля.
Видео: ЧС Тюмень

Также дымом затянута автодорога в районе микрорайона Молодежный. Горит лес в районе СНТ «Якорь» на Велижанском тракте — в настоящее время там уже работают пожарные службы. Огнеборцы уводят огонь от дачного поселка.

Что касается Успенки, то на данный момент ситуация там стабилизировалась — распространение огня проводится от населенного пункта.

«Ветер сильный, но ситуация прогнозируемая. На следующий населенный пункт распространения огня мы не допустим», — сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

Между тем, тюменцы в социальных сетях обращаются к властям с просьбой взять под контроль данную ситуацию.

«Где контроль-то? Что учти? Стало только хуже», — пишет Екатерина С.
«Турцию тушили — все лучшие самолёты туда отправили. А в Тюмени такое творится, и техники несколько штук, которые не справляются с огнем», — негодует Илона С.
«Всё уже вышло из-под контроля это ужас, трагедия. Надо было сразу вызывать на помощь МЧС с других регионов, дотянули», — подчеркнули Светлана Ч.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменской деревне Ушакова началась эвакуация местного населения в связи с угрозой распространения огня. Ранее из-за пожара эвакуировали жителей сел Муллаши, Успенка и деревни Речкина.

#Валентина Бурнашева#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Видео
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