Руслан Кухарук занял второе место в в медиарейтинге среди глав городов УрФО

Также в десятку рейтинга вошел председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный — он расположился на шестом месте и обогнал своих уральских коллег. На первом и третьем местах оказались мэры Екатеринбурга и Кургана — Алексей Орлов и Наталья Котова соответственно.