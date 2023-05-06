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Руслан Кухарук занял второе место в в медиарейтинге среди глав городов УрФО

6 мая 2023, 04:53
Фото: 1MI

Евгений Заболотный лидирует в медиарейтинге среди спикеров столиц УрФО

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял второе место среди первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа в рейтинге Медиалогии по итогам апреля.
Сюжет
Тюмень

Также в десятку рейтинга вошел председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный — он расположился на шестом месте и обогнал своих уральских коллег. На первом и третьем местах оказались мэры Екатеринбурга и Кургана — Алексей Орлов и Наталья Котова соответственно.

Медиарейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 84 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Рейтинги#Тюменская область#Руслан Кухарук#Евгений Заболотный
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