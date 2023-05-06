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Осторожно, фейк! Психически больной тюменец признается в совершении поджогов

6 мая 2023, 14:27
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фейковое видео о совершении поджогов в лесах распространяют в Тюмени

В социальных сетях распространяется видео, где некий пациент психбольницы признается в совершении поджогов в областной столице. Об этом сообщили в информцентре правительства региона.
Сюжет
Леса

На представленном видео якобы психически больной человек рассказывает, что он намеренно поджигает тюменские леса.

Однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, видеозапись в действительности была сделана в 2022 году. Никакого отношения к Тюмени она не имеет. Видео создал житель Свердловской области (Асбест). Таким образом, тюменцы столкнулись с фейком.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе из-за пожаров эвакуируют жителей деревни Речкино.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Леса#Ландшафтный пожар#Фейк#Видео#Видеоролик#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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