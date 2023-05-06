Осторожно, фейк! Психически больной тюменец признается в совершении поджогов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
На представленном видео якобы психически больной человек рассказывает, что он намеренно поджигает тюменские леса.
Однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, видеозапись в действительности была сделана в 2022 году. Никакого отношения к Тюмени она не имеет. Видео создал житель Свердловской области (Асбест). Таким образом, тюменцы столкнулись с фейком.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе из-за пожаров эвакуируют жителей деревни Речкино.