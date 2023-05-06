Омутинское «Мобильное бюро» учит местных школьников командной работе

Posted 6 мая 12:44
Published 6 мая 12:44
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
На базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) села Омутинское продолжает работу социальная служба «Мобильное бюро».
Этот проект реализуется за счет средств гранта, который получил на конкурсе Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В конце апреля специалисты СРЦН побывали в Новозаимской средней общеобразовательной школе, где познакомили ребят с понятием «тимбилдинг». Причем не только теоретически, но и на практике.
Тимбилдинг — это командные игры и групповые мастер-классы с ведущим. Они направлены на укрепление командного духа, на построение команды, сплочение участников, повышение их мотивации.
Педагоги знают, что результатом подобной совместной деятельности, как правило, становится повышение эффективности и учебной работы.
Ребята из среднего школьного звена активно принимали участие в мероприятии, играли с азартом и удовольствием, оказывая друг другу помощь и поддержку.