nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 12:44

Published 6 мая 12:44

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Изображение материала

Омутинское «Мобильное бюро» учит местных школьников командной работе

6 мая 2023, 12:44
Фото: 1MI
На базе Омутинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних продолжает работу «Мобильное бюро». Недавно сотрудники службы запустили новый проект — тимбилдинг для сельских школьников, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

На базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) села Омутинское продолжает работу социальная служба «Мобильное бюро».

Этот проект реализуется за счет средств гранта, который получил на конкурсе Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В конце апреля специалисты СРЦН побывали в Новозаимской средней общеобразовательной школе, где познакомили ребят с понятием «тимбилдинг». Причем не только теоретически, но и на практике.

Тимбилдинг — это командные игры и групповые мастер-классы с ведущим. Они направлены на укрепление командного духа, на построение команды, сплочение участников, повышение их мотивации.

Педагоги знают, что результатом подобной совместной деятельности, как правило, становится повышение эффективности и учебной работы.

Ребята из среднего школьного звена активно принимали участие в мероприятии, играли с азартом и удовольствием, оказывая друг другу помощь и поддержку.

Подпишитесь
Сегодня в Тюмени пройдет долгожданный дождь
Сегодня, 01:26
Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие
Сегодня, 04:56
Стали известны подробности трагедии на Демьяна Бедного: мужчина выпал с 10 этажа
Сегодня, 04:35
Новые авиарейсы стали доступны жителям Тобольска с 1 июня
Вчера, 10:23
Схемы движения многих маршрутов изменятся в Тюмени на неопределённый срок
Сегодня, 02:02
Тюменцам объяснили, почему за май пришли такие большие счета за отопление
Сегодня, 05:04