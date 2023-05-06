Новый мост через Туру в Тюмени соединит два микрорайона

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Published Сегодня, 08:48
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«Проект реализуется в активно развивающемся районе ДОК, находящемся в близости от центра. Буквально за несколько лет ДОК изменил свой облик от частного сектора к развитому микрорайону с высотками. Это двигает вперёд и развитие всей необходимой инфраструктуры. Не секрет, что сейчас проектируется мост через Туру, чтобы связать растущий микрорайон с заречной частью города», — отметил Новоселов.
Также он отметил, что застройщику нового микрорайона на ДОКе, ООО «СЗ „Чемпионский“, уже выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, сообщили в ГУС Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что с 10 мая начнётся ремонт путепровода на объездной дороге. Для автодвижения будет временно закрыта часть путепровода на Московском тракте.