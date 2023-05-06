Новый мост через Туру в Тюмени соединит два микрорайона

Новый мост через реку Туру свяжет район ДОК с заречной частью Тюмени

В Тюмени приступили к проектирования моста через Туру, который свяжет микрорайон ДОК с тюменской Зарекой. Об этом сообщил инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Артем Новоселов.

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