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«Не надо меня вытаскивать»: житель тюменской деревни не хочет эвакуироваться

6 мая 2023, 17:11
Фото: 1MI

Житель деревни Речкино в Тюменской области отказывается от эваукуации из-за пожара

Полицейские проводят с жителями деревни Речкино разъяснительные беседы в связи с пожарами в Тюменской области. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспенкции объясняют сельским жителям, почему необходима эвакуация при угрозе пожаров. Далеко не все тюменцы хотят покидать свои дома, несмотря на опасность. Так, на видео мужчина спорит с полицейскими по этому поводу.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы в социальных сетях требуют от местных властей усилить меры по борьбе с пожарами. Сегодня они жаловались на возгорание в Антипино, СНТ «Якорь» и задымление автотрассы в микрорайоне Молодёжный.

Видео: 1MI
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#Елена Чебоксарова#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Происшествия#Видео
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