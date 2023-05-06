«Не надо меня вытаскивать»: житель тюменской деревни не хочет эвакуироваться

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Сотрудники Госавтоинспенкции объясняют сельским жителям, почему необходима эвакуация при угрозе пожаров. Далеко не все тюменцы хотят покидать свои дома, несмотря на опасность. Так, на видео мужчина спорит с полицейскими по этому поводу.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы в социальных сетях требуют от местных властей усилить меры по борьбе с пожарами. Сегодня они жаловались на возгорание в Антипино, СНТ «Якорь» и задымление автотрассы в микрорайоне Молодёжный.