«Не надо меня вытаскивать»: житель тюменской деревни не хочет эвакуироваться

Сотрудники Госавтоинспенкции объясняют сельским жителям, почему необходима эвакуация при угрозе пожаров. Далеко не все тюменцы хотят покидать свои дома, несмотря на опасность. Так, на видео мужчина спорит с полицейскими по этому поводу.