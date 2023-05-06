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На трассе под Тюменью наблюдается сильное задымление. Где горит?

6 мая 2023, 08:01

На трассе под Тюменью наблюдается сильное задымление

Тюменцы сообщают о клубах черного дыма в районе торгового центра «Сити Молл». Также сильное задымление наблюдается на Тобольском тракте — здесь горит сухая растительность рядом с деревней Созоново.

Также сообщается о ландшафтном пожаре в районе деревни Щербак. 

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в настоящее время на территории Тюменской области действуют 6 лесных пожаров на общей площади 475 гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 34,9 га. Кроме того, сейчас в регионе действуют 10 ландшафтных пожаров на общей площади порядка 2 тысячи гектаров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в деревне Нариманова сегодня ночью произошел пожар в частном жилом доме. Пострадала женщина — в настоящее время она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Происшествия#Тюменская область#Видео
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