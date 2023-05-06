На трассе под Тюменью наблюдается сильное задымление. Где горит?

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Также сообщается о ландшафтном пожаре в районе деревни Щербак.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, в настоящее время на территории Тюменской области действуют 6 лесных пожаров на общей площади 475 гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 34,9 га. Кроме того, сейчас в регионе действуют 10 ландшафтных пожаров на общей площади порядка 2 тысячи гектаров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в деревне Нариманова сегодня ночью произошел пожар в частном жилом доме. Пострадала женщина — в настоящее время она находится в тяжелом состоянии в реанимации.