На трассе под Тюменью наблюдается сильное задымление. Где горит?

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в настоящее время на территории Тюменской области действуют 6 лесных пожаров на общей площади 475 гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 34,9 га. Кроме того, сейчас в регионе действуют 10 ландшафтных пожаров на общей площади порядка 2 тысячи гектаров.