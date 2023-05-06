Тюменские власти выплатят жителям Успенки за сгоревшие дома минимум 1 миллион рублей

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Глава региона отметил, что размеры единовременных выплат жителям пострадавшего села установлены в соответствии с определенными условиями. В частности сумма зависит от того, что сгорело — дом, баня, сарай, был ли дом единственным жильем, какая у него площадь, имеется ли его регистрация.
«Если дом был единственным жильем, оно было зарегистрировано, то исходя из его площади и средней стоимости жилья в Успенском муниципальном образовании, будет формироваться размер выплаты. Если дом не был зарегистрирован, то его наличие нужно будет установить через суд. Если у собственника дома имеется второе жилье, площадь которого не ниже установленной соцнормы, то выплачивается 1 миллион рублей, вне зависимости от площади здания», — пояснил Александр Моор.
250 тысяч рублей составит выплата на строения, в частности бани. По 50 тысяч получат те, у кого сгорели хозяйственные постройки (теплицы, сараи и т. д.). Кроме того, всем семьям будет оказана материальная поддержка в размере 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский предприниматель Артур Михеев предложил пострадавшим от пожара жителям Успенки предоставить жилье в гостиницах. Бизнесмен сообщил, что готов принять 20-30 семей.