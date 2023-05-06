Тюменские власти выплатят жителям Успенки за сгоревшие дома минимум 1 миллион рублей

250 тысяч рублей составит выплата на строения, в частности бани. По 50 тысяч получат те, у кого сгорели хозяйственные постройки (теплицы, сараи и т. д.). Кроме того, всем семьям будет оказана материальная поддержка в размере 50 тысяч рублей.