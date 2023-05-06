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Эвакуирована еще одна деревня: власти рассказали о ситуации с пожарами в Успенке

6 мая 2023, 12:55
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские власти рассказали о ситуации с пожарами в Успенке и Муллашах

Тюменские власти заявили, что ситуация с лесным пожаром в Муллашах находится под контролем. Маломобильных жителей вывезли в безопасное место, по периметру села дежурят пожарные расчёты.
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Тюмень

По словам заместителя главы Тюменского района Артема Чертова, рядом с Муллашами действует лесной пожар — работают лесники и авиабаза.

В селе Успенка также ситуация пока стабилизировалась — имеется небольшое задымление. Местные жители совместно с пожарными в любой момент готовы защищать свои дома.

На месте работают Авиалесоохрана, МЧС, региональная противопожарная служба, также в тушении задействовано два вертолета. Ведется проливка растительности рядом с многоквартирными домами. Техника делает земляные валы рядом с лесом.

В настоящее время началась эвакуация жителей соседней деревни Ушакова в связи с угрозой природного пожара, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что пожароопасная обстановка в Тюменской области усложнилась во второй половине дня. В связи с угрозой распространения огня на жилые дома были эвакуированы жители Успенки, Муллашей, деревни Речкина.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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