Эвакуирована еще одна деревня: власти рассказали о ситуации с пожарами в Успенке

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По словам заместителя главы Тюменского района Артема Чертова, рядом с Муллашами действует лесной пожар — работают лесники и авиабаза.
В селе Успенка также ситуация пока стабилизировалась — имеется небольшое задымление. Местные жители совместно с пожарными в любой момент готовы защищать свои дома.
На месте работают Авиалесоохрана, МЧС, региональная противопожарная служба, также в тушении задействовано два вертолета. Ведется проливка растительности рядом с многоквартирными домами. Техника делает земляные валы рядом с лесом.
В настоящее время началась эвакуация жителей соседней деревни Ушакова в связи с угрозой природного пожара, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что пожароопасная обстановка в Тюменской области усложнилась во второй половине дня. В связи с угрозой распространения огня на жилые дома были эвакуированы жители Успенки, Муллашей, деревни Речкина.