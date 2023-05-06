Две новых спецмашины поступили в распоряжение пожарной охраны Уватского района

Posted 6 мая 12:44
Published 6 мая 12:44
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
— Сейчас все посты пожарной охраны в Уватском районе укомплектованы специализированной техникой и оборудованием, — говорит глава района Вячеслав Елизаров. Думаю, для всех очевидна значимость мощной техники в пожарной охране. Новые автомобили вмещают до шести человек личного состава, укомплектованы емкостью для воды объемом 6 тысяч литров и запасом пенообразователя объемом 360 литров. Модифицированный насос позволяет подавать 40 литров воды в секунду. Дополнительный и очень значимый плюс в том, что автоцистерны могут передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.
Современная техника получена в рамках программы по обновлению автопарка в подразделениях Главного управления МЧС России по Тюменской области.
— Новая техника останется на вооружении подразделения в Увате, высвободившаяся — будет передана в посты пожарной охраны в Демьянку и Туртас, а оттуда — в добровольные пожарные дружины, — рассказал начальник 140-й пожарно-спасательной части Сергей Охапкин.
В составе пожарно-спасательной части находятся два поста пожарной охраны — в Демьянке и Туртасе. Кроме того, в районе есть еще четыре муниципальных поста — в Увате, Красном Яре, Горнослинкино и Солянке. Добровольные пожарные команды организованы в сёлах и деревнях Тугалово, Першино, Уках и Алымке.