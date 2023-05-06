Две новых спецмашины поступили в распоряжение пожарной охраны Уватского района

— Сейчас все посты пожарной охраны в Уватском районе укомплектованы специализированной техникой и оборудованием, — говорит глава района Вячеслав Елизаров. Думаю, для всех очевидна значимость мощной техники в пожарной охране. Новые автомобили вмещают до шести человек личного состава, укомплектованы емкостью для воды объемом 6 тысяч литров и запасом пенообразователя объемом 360 литров. Модифицированный насос позволяет подавать 40 литров воды в секунду. Дополнительный и очень значимый плюс в том, что автоцистерны могут передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.