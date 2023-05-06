Два дома сгорели ночью в тюменской Зареке. Видео

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
«В районе Газовиков пожар — горит дом. Причем не один, соседний тоже», — сообщил автор видеоролика, опубликованного в социальных сетях.
«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне в районе деревни Криводаново произошел ландшафтный пожар. Ликвидировать возгорание площадью 50 гектраров огнеборцам удалось за три часа.