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Два дома сгорели ночью в тюменской Зареке. Видео

6 мая 2023, 03:59
Фото: 1MI

В Тюмени в Заречном микрорайоне сгорели два дома

Сильнейший пожар произошел сегодня ночью на улице Газовиков в Тюмени (Заречный микрорайон). По словам очевидцев, сгорели два частных дома. ЧП произошло во втором часу ночи.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI
«В районе Газовиков пожар — горит дом. Причем не один, соседний тоже», — сообщил автор видеоролика, опубликованного в социальных сетях.

«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне в районе деревни Криводаново произошел ландшафтный пожар. Ликвидировать возгорание площадью 50 гектраров огнеборцам удалось за три часа.

 

 

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС#Тюмень#Тюменская область#Видео
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