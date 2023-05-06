Два дома сгорели ночью в тюменской Зареке. Видео

В Тюмени в Заречном микрорайоне сгорели два дома

Сильнейший пожар произошел сегодня ночью на улице Газовиков в Тюмени (Заречный микрорайон). По словам очевидцев, сгорели два частных дома. ЧП произошло во втором часу ночи.

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