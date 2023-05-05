Жители Тюмени не смогут наблюдать полутеневое Лунное затмение

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Луна войдёт в полутень Земли и произойдёт частичное затмение. Обычно это явление интересно только профессионалам, наблюдать его без специальной аппаратуры сложно.
Остальные смогут заметить уменьшение яркости спутника нашей планеты.
8 ноября 2022 года «Наш город» сообщал, что тюменцы не смогли увидеть Лунное затмение. Оно началось в 15:16 по тюменскому времени. Обычно подобные явления происходят за две недели до или после солнечного.