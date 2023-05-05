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Жители Тюмени не смогут наблюдать полутеневое Лунное затмение

5 мая 2023, 16:16
Фото: 1MI

Все из-за смога: тюменцы не смогут наблюдать полутеневое Лунное затмение

Сегодня с 20:14 до 00:31 6 мая на луне произойдёт полутеневое затмение. Жителям Тюмени будет сложно его рассмотреть из-за смога от лесных пожаров.

Луна войдёт в полутень Земли и произойдёт частичное затмение. Обычно это явление интересно только профессионалам, наблюдать его без специальной аппаратуры сложно.

Остальные смогут заметить уменьшение яркости спутника нашей планеты.

8 ноября 2022 года «Наш город» сообщал, что тюменцы не смогли увидеть Лунное затмение. Оно началось в 15:16 по тюменскому времени. Обычно подобные явления происходят за две недели до или после солнечного.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Затмение#Смог
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