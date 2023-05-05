Жителей Запорожья частично эвакуируют

Около 70 тысяч человек из прифронтовых населенных пунктов планируют переселить внутри региона. В первую очередь эвакуированы будут дети, пожилые люди, инвалиды и пациенты лечебных учреждений. Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях. Ученики младших классов пройдут оздоровление и отдохнут в детских лагерях.