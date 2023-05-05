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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Жителей Запорожья частично эвакуируют

5 мая 2023, 14:20
В Запорожской области из-за усиления обстрелов в непосредственной близости к линии соприкосновения будет организовано временное перемещение жителей 18 населенных пунктов.

Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий, пишет издание RTVI.

Около 70 тысяч человек из прифронтовых населенных пунктов планируют переселить внутри региона. В первую очередь эвакуированы будут дети, пожилые люди, инвалиды и пациенты лечебных учреждений. Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях. Ученики младших классов пройдут оздоровление и отдохнут в детских лагерях.

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