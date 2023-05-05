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В Успенке снова пожар: на автотрассе ограничили движение. Видео

5 мая 2023, 16:27
Фото: 1MI

Движение ограничили на трассе Чаплык — Успенка в Тюменской области

Движение на тюменской автодороге «Чаплык — Успенка» временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Ограничения введены в связи с задымлением. В настоящее время на месте работает наряд ДПС.

Тюменцы взволнованы.

«Опять задымление со стороны Успенки? Неужели продолжает гореть?» — негодуют подписчики паблика «ЧП Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее «Наш город» писал, что на Московском тракте образовались 8-балльные пробки, но не из-за ДТП. Вероятно, причиной также стало задымление, которое можно было наблюдать в данном районе.

Видео: 1MI
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