В Успенке снова пожар: на автотрассе ограничили движение. Видео

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Ограничения введены в связи с задымлением. В настоящее время на месте работает наряд ДПС.
Тюменцы взволнованы.
«Опять задымление со стороны Успенки? Неужели продолжает гореть?» — негодуют подписчики паблика «ЧП Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».
Ранее «Наш город» писал, что на Московском тракте образовались 8-балльные пробки, но не из-за ДТП. Вероятно, причиной также стало задымление, которое можно было наблюдать в данном районе.