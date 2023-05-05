В Успенке до сих пор не ликвидировали пожар, окутавший 13 домов

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Все сгорело, там сзади опил, все горит! Одна база полностью сгорела, вторая целая осталась. Там где горит, складировали стоги сена, все горит. Спасатели маленько проливают, делают все, что могут», — передают «Нашему городу» из зоны ЧС.
В МЧС по Тюменской области сообщают, что сейчас в Успенке ведется опашка населенных пунктов, пожар локализован. Для ликвидации огня привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.
На месте сотрудники полиции опрашивают местных жителей, узнавая о помощи, которая сейчас необходима.
Бороться с огнем помогают и волонтеры, некоторые из них работают со вчерашнего вечера.
«Очень тяжело, площадь, охваченная огнем огромная! Помогаем, как можем», — рассказал изданию один из волонтеров.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские следователи начали проверку по факту масштабного пожара в селе Успенка Тюменского района.