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В Успенке до сих пор не ликвидировали пожар, окутавший 13 домов

5 мая 2023, 06:32
Фото: nashgorod.ru
В селе Успенка Тюменской области все еще горят дома, на места работают сотрудники МЧС

В селе Успенка Тюменской области все еще горят дома, на месте работают сотрудники МЧС

Борьба с огнем продолжается в Успенке уже вторые сутки. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, сейчас ведутся работу по ликвидации возгорания.
«Все сгорело, там сзади опил, все горит! Одна база полностью сгорела, вторая целая осталась. Там где горит, складировали стоги сена, все горит. Спасатели маленько проливают, делают все, что могут», — передают «Нашему городу» из зоны ЧС.
Пожар в селе Успенка
Видео: nashgorod.ru

В МЧС по Тюменской области сообщают, что сейчас в Успенке ведется опашка населенных пунктов, пожар локализован. Для ликвидации огня привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.

На месте сотрудники полиции опрашивают местных жителей, узнавая о помощи, которая сейчас необходима.

Бороться с огнем помогают и волонтеры, некоторые из них работают со вчерашнего вечера.

«Очень тяжело, площадь, охваченная огнем огромная! Помогаем, как можем», — рассказал изданию один из волонтеров.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские следователи начали проверку по факту масштабного пожара в селе Успенка Тюменского района.

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