nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Изображение материала

В тюменской школе участники СВО с матерными нашивками провели встречу с учащимися

5 мая 2023, 11:34
Фото: 1MI

В тюменской школе участники СВО с матерными шевронами провели встречу с учащимися

В Луговской средней школе в Тюменской области участники специальной операции на днях провели встречу с учащимся 3-го класса.
Сюжет
Тюмень

И все могло быть хорошо, если бы не нашивки с матерными словами на головных уборах бойцов и форме. Мероприятие состоялось 2 мая — фотографии с встречи школьников с военными опубликованы на официальной странице образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По информации издания «Подъем», на головных уборах и форме военных красовались нашивки со следующими сообщениями: «Передайте нашим: мы ****м» и изображение Сталина с надписью «При мне такой **** не было».

Дозвониться до директора образовательного учреждения Татьяны Нелаевой «Нашему Городу» не удалось. На странице ВК МАОУ Луговская СОШ указано, что встречу с третьеклассниками проводили участники СВО Иван Б. и Арик С.

«Недавно бойцы приехали в родное село в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. Школьники с большим интересом слушали военных и задавали многочисленные вопросы: про подвиги российских солдат, про письма и рисунки школьников, про то, как ребята отмечают праздники и есть ли у военных выходные. Ребята узнали, что наши бойцы трудятся без выходных и очень много, все их письма и рисунки бережно хранятся, и помогают поддерживать боевой дух наших воинов», — сообщается на странице ВК Луговской школы.

«Наш Город» направил запрос в департамент образования Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

 

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне Праздника Победы пройдут более трех тысяч мероприятий, участие в которых примут около 600 тысяч человек. Откроет праздничный день 9 мая плац-концерт ТВВИКУ на Площади Памяти в 10:00 и торжественное прохождение военной техники по улицам города.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Жалоба#Дети#Школы#Школьники#СВО
Подпишитесь
Видео. «С места событий»: как село Успенка, охваченное огнем, пережило минувшую ночь
Сегодня, 07:31
СК и прокуратура начали проверку по факту пожара в тюменском селе Успенка
Вчера, 17:04
Добрые люди помогли детям из интерната Успенки разместиться в санатории после пожара
Сегодня, 02:44
Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
Сегодня, 06:44
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Вчера, 08:11
Движение в районе Набережной накануне Дня Победы ограничат
Сегодня, 01:06