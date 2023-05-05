В тюменской школе участники СВО с матерными нашивками провели встречу с учащимися

И все могло быть хорошо, если бы не нашивки с матерными словами на головных уборах бойцов и форме. Мероприятие состоялось 2 мая — фотографии с встречи школьников с военными опубликованы на официальной странице образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».