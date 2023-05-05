В тюменской школе участники СВО с матерными нашивками провели встречу с учащимися

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
И все могло быть хорошо, если бы не нашивки с матерными словами на головных уборах бойцов и форме. Мероприятие состоялось 2 мая — фотографии с встречи школьников с военными опубликованы на официальной странице образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
По информации издания «Подъем», на головных уборах и форме военных красовались нашивки со следующими сообщениями: «Передайте нашим: мы ****м» и изображение Сталина с надписью «При мне такой **** не было».
Дозвониться до директора образовательного учреждения Татьяны Нелаевой «Нашему Городу» не удалось. На странице ВК МАОУ Луговская СОШ указано, что встречу с третьеклассниками проводили участники СВО Иван Б. и Арик С.
«Недавно бойцы приехали в родное село в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. Школьники с большим интересом слушали военных и задавали многочисленные вопросы: про подвиги российских солдат, про письма и рисунки школьников, про то, как ребята отмечают праздники и есть ли у военных выходные. Ребята узнали, что наши бойцы трудятся без выходных и очень много, все их письма и рисунки бережно хранятся, и помогают поддерживать боевой дух наших воинов», — сообщается на странице ВК Луговской школы.
«Наш Город» направил запрос в департамент образования Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области накануне Праздника Победы пройдут более трех тысяч мероприятий, участие в которых примут около 600 тысяч человек. Откроет праздничный день 9 мая плац-концерт ТВВИКУ на Площади Памяти в 10:00 и торжественное прохождение военной техники по улицам города.