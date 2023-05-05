В Тюменском районе от огня спасли более тысячи домов

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Успенка Тюменского района произошел верховой пожар. Его площадь составила порядка 3 тысяч 900 квадратных метров. Огонь уничтожил 13 жилых домов, хозяйственные постройки. Отстоять от пожара огнеборцам удалось порядка тысячи домов. В два часа ночи пожар был локализован.