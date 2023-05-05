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В Тюменском районе от огня спасли более тысячи домов

5 мая 2023, 06:04
Фото: МЧС

В Тюменском районе продолжается работа по защите населенных пунктов от пожара

Работы по ликвидации пожара продолжаются в Тюменском районе. В настоящее время здесь ведется опашка населенных пунктов.
Видео облета дрона над селом Успенка после пожара
Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

В селе Успенка пожар локализован. Для ликвидации огня привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26, сообщили «Нашему Городу»в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Успенка Тюменского района произошел верховой пожар. Его площадь составила порядка 3 тысяч 900 квадратных метров. Огонь уничтожил 13 жилых домов, хозяйственные постройки. Отстоять от пожара огнеборцам удалось порядка тысячи домов. В два часа ночи пожар был локализован.

 

 

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