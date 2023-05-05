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В Тюмень идет жара, ситуация с пожарами может обостриться

5 мая 2023, 11:59
Фото: 1MI

Сильный ветер и жара ожидаются до конца недели в Тюмени

В областной столице до конца недели сохранится сухая и тёплая погода. Синоптики Гисметео отмечают, что в воскресенье температура воздуха может подняться до + 28 градусов.

Уже 6 мая скорость ветра может составить 6-13 метров в секунду. Днём температура воздуха повысится до + 27. В воскресенье возможны порывы до 15 м/с, в городе будет жарко. Северный ветер повысит влажность до 40% только вечером.

Похолодание ожидается в понедельник, в это время в Тюмени пройдет небольшой дождь. Температура воздуха снизится до + 14 градусов.

«Наш город» отмечает, что сухая и тёплая погода способствует распространению пожаров. Огонь раздувают сильные порывы ветра.

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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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