В Тюмень идет жара, ситуация с пожарами может обостриться

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Уже 6 мая скорость ветра может составить 6-13 метров в секунду. Днём температура воздуха повысится до + 27. В воскресенье возможны порывы до 15 м/с, в городе будет жарко. Северный ветер повысит влажность до 40% только вечером.
Похолодание ожидается в понедельник, в это время в Тюмени пройдет небольшой дождь. Температура воздуха снизится до + 14 градусов.
«Наш город» отмечает, что сухая и тёплая погода способствует распространению пожаров. Огонь раздувают сильные порывы ветра.