В центре Тюмени перекрыли движение из-за прорыва газопровода

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Автоинспекторы установили на участке автодороги оградительные знаки. Объезд организован по улице Котельщиков, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. Также закрыта для движения улица Щорса — от Елизарова до Максима Горького.
По данным 2 ГИС, пробки наблюдаются на улице 50 лет Октября, Котельщиков, Елизарова Индустриальной и Харьковской.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером были зафиксированы 8-балльные пробки. Причиной заторов на дорогах стало ограничение движение на Московском тракте и дорожные работы на улице Холодильной.