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В центре Тюмени перекрыли движение из-за прорыва газопровода

5 мая 2023, 05:16
Фото: 2 ГИС

Движение в центре Тюмени перекрыли из-за утечки газа

Центр Тюмени сковали пробки. Из-за коммунальной аварии перекрыта часть улицы Максима Горького — от Харьковской до Котельщиков. Накануне здесь произошел прорыв газопровода.
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Тюмень

Автоинспекторы установили на участке автодороги оградительные знаки. Объезд организован по улице Котельщиков, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. Также закрыта для движения улица Щорса — от Елизарова до Максима Горького.

По данным 2 ГИС, пробки наблюдаются на улице 50 лет Октября, Котельщиков, Елизарова Индустриальной и Харьковской.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером были зафиксированы 8-балльные пробки. Причиной заторов на дорогах стало ограничение движение на Московском тракте и дорожные работы на улице Холодильной.

 

 

 

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#Дороги#Пробки#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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