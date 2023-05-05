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В Тобольске из окна квартиры выпал молодой мужчина

5 мая 2023, 10:45
Фото: nashgorod.ru

Молодой мужчина выпал из окна жилого дома в Тобольске

Мужчина выпал из окна 4 этажа многоквартирного дома. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», всё произошло 5 мая около 13:00.
«ЖК «Иртыш», мужчина выпал из окна 4 этажа. Скорая приехала быстро, на момент прибытия спец служб - мужчина был жив», - сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск».

Горожане полагают, что в момент инцидента пострадавший был в невменяемом состоянии.

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 апреля тюменец упал с третьего этажа по улице Обдорской. Молодой человек сорвался вместе с частью балкона, у которого отвалились кирпичи, он жив.

Молодой тюменец сорвался с третьего этажа вместе с частью балкона
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#Общество#Происшествия#Человек выпал из окна#Погода#Скорая помощь#Александр Мязин
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