В Тобольске из окна квартиры выпал молодой мужчина

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
«ЖК «Иртыш», мужчина выпал из окна 4 этажа. Скорая приехала быстро, на момент прибытия спец служб - мужчина был жив», - сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск».
Горожане полагают, что в момент инцидента пострадавший был в невменяемом состоянии.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 апреля тюменец упал с третьего этажа по улице Обдорской. Молодой человек сорвался вместе с частью балкона, у которого отвалились кирпичи, он жив.