В аэропорту Тюмени у самолета АК «Россия» отказал реверс

У самолета АК «Россия» отказал реверс на этапе пробега в аэропорту Рощино

В тг-канале Aviaincident сообщают об отказе реверса самолёта авиакомпании «Россия». В этот момент лайнер RRJ-95 находился в Тюмени (Рощино).