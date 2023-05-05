В аэропорту Тюмени у самолета АК «Россия» отказал реверс

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Published Сегодня, 11:01
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«30.04.2023 16.35 (мск) на этапе пробега с использованием реверса тяги, после включения и выключения реверса, и установки РУД в положение «IDLE», кратковременно появилось сообщение на FWD о неисправности реверса двигателя №2: «ENG R REV FAULT», - сообщается в тг-канале Aviaincident.
Ранее «Наш город» сообщал, что у лайнера авиакомпании «Ямал» первого мая полностью отказала система навигации. Самолёт летел в Тюмень, посадка лайнера в Рощино прошла успешно.