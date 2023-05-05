nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Изображение материала

В аэропорту Тюмени у самолета АК «Россия» отказал реверс

5 мая 2023, 11:01
Фото: 1MI

У самолета АК «Россия» отказал реверс на этапе пробега в аэропорту Рощино

В тг-канале Aviaincident сообщают об отказе реверса самолёта авиакомпании «Россия». В этот момент лайнер RRJ-95 находился в Тюмени (Рощино).
«30.04.2023 16.35 (мск) на этапе пробега с использованием реверса тяги, после включения и выключения реверса, и установки РУД в положение «IDLE», кратковременно появилось сообщение на FWD о неисправности реверса двигателя №2: «ENG R REV FAULT», - сообщается в тг-канале Aviaincident.

Ранее «Наш город» сообщал, что у лайнера авиакомпании «Ямал» первого мая полностью отказала система навигации. Самолёт летел в Тюмень, посадка лайнера в Рощино прошла успешно. 

В самолете А-320, летевшем в Тюмень, отказала система навигации
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Аэропорт Рощино#Александр Мязин
Подпишитесь
Видео. «С места событий»: как село Успенка, охваченное огнем, пережило минувшую ночь
Сегодня, 07:31
СК и прокуратура начали проверку по факту пожара в тюменском селе Успенка
Вчера, 17:04
Добрые люди помогли детям из интерната Успенки разместиться в санатории после пожара
Сегодня, 02:44
Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
Сегодня, 06:44
Тюменские судьи отчитались о доходах за 2022 год. Сколько заработали?
Вчера, 08:11
Движение в районе Набережной накануне Дня Победы ограничат
Сегодня, 01:06