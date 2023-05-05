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Тюменцы сообщили, что на крыше одного из домов разводят огонь

5 мая 2023, 18:41
Фото: 1MI

Неизвестные разводят огонь на крыше здания по улице Энергетиков в Тюмени

Неизвестные лица разводили огонь на крыше здания напротив Энергетиков, 37. Об этом сообщил читатель паблика «Тюмень N 1».
Сюжет
Огонь

Тюменец уточнил, что к моменту публикации его сообщения «ритуал» уже был завершён.

«Не исключаем того, что это рабочие и так действительно нужно, но разве сейчас не запрещен открытый огонь?» — написал очевидец.

В комментариях подписчики рассказали, что ничего удивительного в этом нет: при заливке крыш битумом используется открытый огонь.

Ранее «Наш город» писал, что работы по борьбе с пожаром в селе Успенка ещё не закончены. Движение транспорта на автотрассе «Чаплык — Успенка» ограничено в связи с задымлением.

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#Елена Чебоксарова#Огонь#Пожар#Жалоба#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность
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