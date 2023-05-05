Тюменцы сообщили, что на крыше одного из домов разводят огонь

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Тюменец уточнил, что к моменту публикации его сообщения «ритуал» уже был завершён.
«Не исключаем того, что это рабочие и так действительно нужно, но разве сейчас не запрещен открытый огонь?» — написал очевидец.
В комментариях подписчики рассказали, что ничего удивительного в этом нет: при заливке крыш битумом используется открытый огонь.
Ранее «Наш город» писал, что работы по борьбе с пожаром в селе Успенка ещё не закончены. Движение транспорта на автотрассе «Чаплык — Успенка» ограничено в связи с задымлением.