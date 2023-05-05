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Тюменцы к майским выходным закупились мангалами

5 мая 2023, 08:59
Фото: 1MI
Аналитики маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка провели совместное исследование расходов россиян в преддверии майских праздников.

Майские праздники традиционное время дач и шашлыков. По данным маркетплейса Ozon, в последние десять дней апреля 2023 года продажи мангалов выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом марта. Принадлежности для барбекю, решетки и шампуры показали рост на 60%, а спрос на мясо для шашлыка увеличился на четверть.

Интересно, что в этом году из сопутствующих товаров, помимо угля и жидкости для розжига, пользователи Ozon активно покупают средства и аксессуары для чистки гриля, шампуров и решеток. Это говорит о более ответственном потреблении и желании покупателей продлить жизненный цикл товаров.

В целом, общее число заказов в категории «Отдых и пикник» на маркетплейсе выросло в 1,5 раза в конце апреля 2023 года.

Россияне проводят майские праздники не только с удовольствием, но и с пользой, высаживая различные культуры и занимаясь мелким ремонтом на своих участках. По данным МТС Банка в последние десять дней апреля продажи садовых принадлежностей выросли на 28%, а строительных материалов – на 14%.

Многие садоводы покупают на Ozon новые шланги и системы для полива, секаторы и сучкорезы, а также ручные опрыскиватели. Что касается самих растений, чаще всего россияне интересуются семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользуются и семена газонной травы.

Предпочитают россияне добираться до дач на электричках – продажи билетов выросли на 33% и на собственных автомобилях – количество транзакций на АЗС увеличилось на 24%.

Россияне, которые хотят отдохнуть без забот, ищут специалистов на маркетплейсе услуг YouDo.com, где спрос на услуги, связанные с майским отдыхом, в последние дни апреля 2023 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Чаще всего пользователи ищут тех, кто приготовит шашлык, окажет помощь на пикнике, и даже займет беседку в парке. 

Топ самых популярных услуг перед весенними праздниками:

  1. Услуги мангальщика (+44%);
  2. Помощник на пикнике (+38%);
  3. Водитель для привоза овощей и мяса в парк (+27%);
  4. Заниматель беседки в парке или на пикнике (+24%);
  5. Повар на выездной пикник или за город (+19%).

Пользователи маркетплейса сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, в среднем по стране за услуги мангальщика готовы отдать 2120 рублей, за помощника на пикнике 1920 рублей, за услуги водителя 1780 рублей, за услуги повара 1670 рублей, а беседка, ожидающая вас в парке, обойдется в среднем в 1320 рублей. 

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России за март-апрель 2023 года.

#Елена Чебоксарова#Майские праздники#Аналитика#Шашлыки#Общество#Тюменцы
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