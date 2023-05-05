Тюменцы к майским выходным закупились мангалами

Многие садоводы покупают на Ozon новые шланги и системы для полива, секаторы и сучкорезы, а также ручные опрыскиватели. Что касается самих растений, чаще всего россияне интересуются семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользуются и семена газонной травы.