Тюменцам рассказали о причинах возникновения пожаров

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
К основным причинам возникновения возгорания относятся человеческий фактор, усиление ветра и теплая сухая погода, а также сухая растительность.
Между тем тюменское правительство приняло решение о привлечении дополнительных сил для борьбы с природными пожарами.
«События последних двух дней показали, что нет такого человека, который сказал бы: „Нет, я не могу“. Все как один включаются», — прокомментировал Константин Скворец.
Ранее «Наш город» писал, что в деревне Криводанова случился ландшафтный пожар. Его потушили за 3 часа.