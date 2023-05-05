Тюменцам рассказали о причинах возникновения пожаров

Начальник противопожарной службы рассказал о причинах возгорания в Тюменской области

Начальник противопожарной службы региона Константин Скворец рассказал, что на ситуацию с пожарами в Тюменской области прежде всего влияет три фактора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году