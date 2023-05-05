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Тюменцам рассказали о причинах возникновения пожаров

5 мая 2023, 17:18
Фото: 1MI

Начальник противопожарной службы рассказал о причинах возгорания в Тюменской области

Начальник противопожарной службы региона Константин Скворец рассказал, что на ситуацию с пожарами в Тюменской области прежде всего влияет три фактора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

К основным причинам возникновения возгорания относятся человеческий фактор, усиление ветра и теплая сухая погода, а также сухая растительность.

Между тем тюменское правительство приняло решение о привлечении дополнительных сил для борьбы с природными пожарами.

«События последних двух дней показали, что нет такого человека, который сказал бы: „Нет, я не могу“. Все как один включаются», — прокомментировал Константин Скворец.

Ранее «Наш город» писал, что в деревне Криводанова случился ландшафтный пожар. Его потушили за 3 часа.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Пожары в Тюменской области в 2023 году
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