Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Между тем, в местных чатах накануне появилась информация о том, что ландшафтные пожары, пожар в Тюменском районе и других муниципальных районах юга Тюменской области происходят неслучайно.
«Есть информации, что по округе ездит автомобиль, из которого разбрасывают зажигательные смеси. Село Успенка, поля, расположенные в районе Мыса в Тюмени. Необходимо активизировать контроль и усилить патрулирование», — сообщают тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменском районе верховой пожар перекинулся на село Успенка. Из опасной зоны были эвакуированы порядка сотни человек. Площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров, сгорели 13 домов. В настоящая время пожар локализован.