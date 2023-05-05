Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменском районе верховой пожар перекинулся на село Успенка. Из опасной зоны были эвакуированы порядка сотни человек. Площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров, сгорели 13 домов. В настоящая время пожар локализован.