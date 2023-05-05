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Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях

5 мая 2023, 06:44
Фото: 1MI

Тюменцам обещают награду в 40 тысяч рублей за информацию о поджигателях

Жителям Тюмени начали рассылать смс-сообщения о вознаграждении за сообщения о поджигателях. Размер премии составляет 40 тысяч рублей.
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Тюмень

Между тем, в местных чатах накануне появилась информация о том, что ландшафтные пожары, пожар в Тюменском районе и других муниципальных районах юга Тюменской области происходят неслучайно.

«Есть информации, что по округе ездит автомобиль, из которого разбрасывают зажигательные смеси. Село Успенка, поля, расположенные в районе Мыса в Тюмени. Необходимо активизировать контроль и усилить патрулирование», — сообщают тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменском районе верховой пожар перекинулся на село Успенка. Из опасной зоны были эвакуированы порядка сотни человек. Площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров, сгорели 13 домов. В настоящая время пожар локализован.

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Видео
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