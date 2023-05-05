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Тюменскому предпринимателю вынесли приговор за мошенничество с аварийными домами

5 мая 2023, 09:15
Фото: 1MI

Бизнесмен обманул администрацию Тобольска на 1, 5 миллиона рублей

Тобольский городской суд приговорил директора предприятия ООО «Аргумент» к лишению свободы на 4 года 6 месяцев за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, сообщили в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов дела, 42-летний руководитель коммерческого предприятия с 2018 по 2019 гг. заключал муниципальные контракты с заказчиком на выполнение работ по сносу домов, признанных аварийными. Он предоставлял исполнительную документацию с ложными данными об утилизации мусора на городском полигоне. В действительности бизнесмен свои обязательства не выполнял, но получал деньги в счет возмещения понесенных им расходов, которых, соответственно, не было.

В итоге сумма ущерба, который он нанес муниципальном бюджету, превысила полтора миллиона рублей. Суд постановил взыскать с обвиняемого эти деньги.

На автомобиль подсудимого стоимостью 3,5 млн рублей наложили арест.

Приговор пока не вступил в законную силу, осуждённый может его обжаловать.

Ранее «Наш город» писал, что 37-летнего жителя Тюмени обвиняют в обналичивании 10 млн рублей.

 

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#Елена Чебоксарова#Тобольск#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Приговор#Суд
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