Тюменскому предпринимателю вынесли приговор за мошенничество с аварийными домами

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Как следует из материалов дела, 42-летний руководитель коммерческого предприятия с 2018 по 2019 гг. заключал муниципальные контракты с заказчиком на выполнение работ по сносу домов, признанных аварийными. Он предоставлял исполнительную документацию с ложными данными об утилизации мусора на городском полигоне. В действительности бизнесмен свои обязательства не выполнял, но получал деньги в счет возмещения понесенных им расходов, которых, соответственно, не было.
В итоге сумма ущерба, который он нанес муниципальном бюджету, превысила полтора миллиона рублей. Суд постановил взыскать с обвиняемого эти деньги.
На автомобиль подсудимого стоимостью 3,5 млн рублей наложили арест.
Приговор пока не вступил в законную силу, осуждённый может его обжаловать.
Ранее «Наш город» писал, что 37-летнего жителя Тюмени обвиняют в обналичивании 10 млн рублей.