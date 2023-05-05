Тюменскому предпринимателю вынесли приговор за мошенничество с аварийными домами

Как следует из материалов дела, 42-летний руководитель коммерческого предприятия с 2018 по 2019 гг. заключал муниципальные контракты с заказчиком на выполнение работ по сносу домов, признанных аварийными. Он предоставлял исполнительную документацию с ложными данными об утилизации мусора на городском полигоне. В действительности бизнесмен свои обязательства не выполнял, но получал деньги в счет возмещения понесенных им расходов, которых, соответственно, не было.