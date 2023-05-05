Тюменское село Успенка объявлено зоной ЧС

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Материальная помощь установлена в размере 50 тысяч рублей.
В настоящее время в пределах границ села Успенка Успенского муниципального образования установлена граница зоны чрезвычайной ситуации. На месте происшествия находится заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и прокурор муниципалитета Денис Коротаев.
Работают телефоны «горячей лини»: 8 (3452) 27-04-43, 27-04-60, 34-53-54, 8 (3452) 56-89-37, доб. 221; 56-89-37, доб. 208.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлено вознаграждение гражданам за информацию о поджигателях. Размер премии составляет 40 тысяч рублей.