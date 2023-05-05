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Тюменское село Успенка объявлено зоной ЧС

5 мая 2023, 07:39
Фото: ГИБДД

Тюменское село Успенка объявили зоной ЧС

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль выплату материальной помощи и оказание мер поддержки жителям Тюменского района, пострадавшим в результате пожара.
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Тюмень

Материальная помощь установлена в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время в пределах границ села Успенка Успенского муниципального образования установлена граница зоны чрезвычайной ситуации. На месте происшествия находится заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев и прокурор муниципалитета Денис Коротаев.

Работают телефоны «горячей лини»: 8 (3452) 27-04-43, 27-04-60, 34-53-54, 8 (3452) 56-89-37, доб. 221; 56-89-37, доб. 208.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлено вознаграждение гражданам за информацию о поджигателях. Размер премии составляет 40 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Происшествия#Прокуратура#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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