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Published Сегодня, 11:01

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Тюменский бизнесмен готов предоставить жилье десяткам семей, пострадавшим от пожаров

5 мая 2023, 11:01
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Бизнесмен из Тюмени поможет с жильем пострадавшим при пожаре в Успенке

Бизнесмен из Тюменской области Артур Михеев предложил пострадавшим от пожара в селе Успенка местным жителям свою помощь в предоставлении временного жилья.
Сюжет
Тюмень

Предприниматель сообщил, что готов разметить в гостиницах и квартирах порядка 20-30 семей из сгоревшего села.

«У нас расположены несколько гостиниц в городе — отель Skandия на Щербакова, Park Hotel Zaycovo на Тополиной и имеются свободные квартиры, которые мы сдаем посуточно. Когда произошло ЧП, мы посмотрели, что у нас есть все возможности помочь людям», — рассказал Артур Михеев «Нашему Городу».

По его словам, пока никто из пострадавших от пожара жителей Успенки к нему не обращался.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью сотни машин волонтеров прибыли в объятое огнем село Успенка с гуманитарной помощью. Тюменцы везли медицинские маски, вещи первой необходимости, продукты, чистую воду, в том числе для пожарных.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают работу в селе Успенка — идет проливка строений, устранение мелких очагов пожара и тлеющего сухостоя. В работе задействованы более 100 человек и 26 единиц техники; несколько вертолетов с водосливными устройствами. На верховой пожар в Тюменском районе сброшено порядка сотни тонн воды.

 

 

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Помощь
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