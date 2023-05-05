Тюменский бизнесмен готов предоставить жилье десяткам семей, пострадавшим от пожаров

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают работу в селе Успенка — идет проливка строений, устранение мелких очагов пожара и тлеющего сухостоя. В работе задействованы более 100 человек и 26 единиц техники; несколько вертолетов с водосливными устройствами. На верховой пожар в Тюменском районе сброшено порядка сотни тонн воды.