Тюменский бизнесмен готов предоставить жилье десяткам семей, пострадавшим от пожаров

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Предприниматель сообщил, что готов разметить в гостиницах и квартирах порядка 20-30 семей из сгоревшего села.
«У нас расположены несколько гостиниц в городе — отель Skandия на Щербакова, Park Hotel Zaycovo на Тополиной и имеются свободные квартиры, которые мы сдаем посуточно. Когда произошло ЧП, мы посмотрели, что у нас есть все возможности помочь людям», — рассказал Артур Михеев «Нашему Городу».
По его словам, пока никто из пострадавших от пожара жителей Успенки к нему не обращался.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью сотни машин волонтеров прибыли в объятое огнем село Успенка с гуманитарной помощью. Тюменцы везли медицинские маски, вещи первой необходимости, продукты, чистую воду, в том числе для пожарных.
В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают работу в селе Успенка — идет проливка строений, устранение мелких очагов пожара и тлеющего сухостоя. В работе задействованы более 100 человек и 26 единиц техники; несколько вертолетов с водосливными устройствами. На верховой пожар в Тюменском районе сброшено порядка сотни тонн воды.