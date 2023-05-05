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Тюменским ветеранам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей

5 мая 2023, 07:59
Фото: 1MI

Тюменские ветераны получат ко Дню Победы выплаты в размере 130 миллионов рублей

Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат в этом году к Празднику Победы единовременные выплаты в размере 130 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно информации, указанной в постановлении правительства Тюменской области «О единовременной помощи в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне», материальную помощь окажут детям участников Великой Отечественной войны, блокадникам, фронтовикам.

По 10 тысяч рублей выплатят участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», и вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну, войну с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак.

По 5 тысяч рублей получат тюменцы, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в Великую Отечественную войну или проработавшие в тылу. Кроме того, такую же сумму получат тюменцы, родившиеся до 31 декабря 1931 включительно, дети погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.

По 2 тысячи рублей перечислят тюменцам, родившимся до 9 мая 1945 года включительно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году праздник 9 Мая пройдет в необычном формате — традиционные прохождение войск Тюменского гарнизона, шествие «Бессмертного полка» оттенены. Вместо этого по городу пройдете военная техника ТВВИКУ.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#9 мая#День Победы#Тюмень#Тюменская область#Выплаты#Единовременные выплаты
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