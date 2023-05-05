Тюменским ветеранам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей

По 5 тысяч рублей получат тюменцы, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в Великую Отечественную войну или проработавшие в тылу. Кроме того, такую же сумму получат тюменцы, родившиеся до 31 декабря 1931 включительно, дети погибших или пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.