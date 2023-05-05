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Тюменские ветераны выразили готовность включиться в работу по профилактике пожаров

5 мая 2023, 17:18
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор встретился с ветеранами Тюменской области

Александр Моор встретился с главами общественных организаций ветеранов в Большом зале областного правительства. Об этом губернатор рассказал в своём telegram-канале.

Проведенное мероприятие было посвящено Дню Победы.

«Поздравил ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше, но на самом деле они — бессмертны. Сейчас их внуки и правнуки вновь сражаются против нацизма», — написал Александр Моор.

По предложению главы региона ветераны выразили готовность включиться в проведение мероприятий по предотвращению ландшафтных пожаров.

В настоящее время в Тюменской области существует 56 ветеранских организаций, где работает более 400 тысяч человек.

Ранее «Наш город» писал, что в честь Дня Победы в областной столице пройдёт более 3 тысяч культурных мероприятий.

 

 

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#Елена Чебоксарова#День Победы#Майские праздники#Ветеран#Ветераны ВОВ#Александр Моор#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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