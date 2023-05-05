Тюменские ветераны выразили готовность включиться в работу по профилактике пожаров

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Проведенное мероприятие было посвящено Дню Победы.
«Поздравил ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше, но на самом деле они — бессмертны. Сейчас их внуки и правнуки вновь сражаются против нацизма», — написал Александр Моор.
По предложению главы региона ветераны выразили готовность включиться в проведение мероприятий по предотвращению ландшафтных пожаров.
В настоящее время в Тюменской области существует 56 ветеранских организаций, где работает более 400 тысяч человек.
Ранее «Наш город» писал, что в честь Дня Победы в областной столице пройдёт более 3 тысяч культурных мероприятий.