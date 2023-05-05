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Тюменские росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный полк»

5 мая 2023, 16:12
Фото: 1MI

Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Бессмертный полк» в Тюмени

Работники и ветераны Росгвардии региона присоединились к акции «Бессмертный полк на автомобиле». Об этом сообщили в информцентре тюменского правительства.

С портретами победителей на маршруты патрулирования выехали более 80 служебных машин. Автомобили будут курсировать по улицам Тюменской области круглосуточно.

Глава тюменской вневедомственной охраны Александр Савин заявил, что гордится идейным вдохновителем акции «Бессмертный полк», который когда-то служил в подразделении.

«Сейчас Геннадий Иванов является для молодых сотрудников личным примером мужества, патриотизма, верности долгу и Родине», — прокомментировал полковник полиции Александр Савин.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на площади Памяти открылась аллея «Бессмертного полка».

 

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#Бессмертный полк#День Победы#Майские праздники#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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