Тюменские росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный полк»

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
С портретами победителей на маршруты патрулирования выехали более 80 служебных машин. Автомобили будут курсировать по улицам Тюменской области круглосуточно.
Глава тюменской вневедомственной охраны Александр Савин заявил, что гордится идейным вдохновителем акции «Бессмертный полк», который когда-то служил в подразделении.
«Сейчас Геннадий Иванов является для молодых сотрудников личным примером мужества, патриотизма, верности долгу и Родине», — прокомментировал полковник полиции Александр Савин.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на площади Памяти открылась аллея «Бессмертного полка».