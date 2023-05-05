Тюменская служба занятости примет участие во всероссийском конкурсе профмастерства

Напомним, что в 2022 году отделение кадрового центра «Работа России» г. Тобольска и Тобольского района стало призером на Всероссийском конкурсе в сфере занятости населения, завоевав третье место в номинации «Лучший Центр занятости населения России». Коллектив отделения постоянно совершенствует свои сервисы и ищет новые подходы в оказании услуг. В этом году специалисты разработали и внедрили новый сервис «Видеовакансия», который получил большой отклик у работодателей.