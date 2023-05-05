Тюмень окутал смог

По данным сервиса «Карта пожаров» запах гари в Тюмень принес юго-западный ветер из Тюменского района. Там продолжается ликвидация огня в селе Успенка. В настоящее время он локализован, ведется опашка поселков. К тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники, Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.