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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 04:58

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Тюмень окутал смог

5 мая 2023, 04:55
Фото: nashgorod.ru

Тюмень накрыл запах гари

Тюмень накрыл смог от пожаров и запах гари. Горожане сообщают, что на улице нечем дышать — задымление наблюдается абсолютно во всех районах областной столицы.
Сюжет
Тюмень
«Сильно волнуюсь, как дети будут сидеть на уроках целый день: окна не открыть, целый день в духоте и пахнувшем гарью помещении. Да и дойти до школы ребёнку в таких условиях очень трудно. У нас на Обороне вообще дышать нечем! Неужели нельзя детей на один день перевести детей на дистанционное обучение?» — возмущаются тюменцы в социальных сетях.

По данным сервиса IQAir, в настоящее время концентрация ПДК превышает в 1,4 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха. При этом индекс AQI находится в норме — на отметке 29.

По данным сервиса «Карта пожаров» запах гари в Тюмень принес юго-западный ветер из Тюменского района. Там продолжается ликвидация огня в селе Успенка. В настоящее время он локализован, ведется опашка поселков. К тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники, Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Успенка Тюменского района накануне сгорели 13 домов. Была организована эвакуация местного населения. Жителей села разместили в пункте временного размещения в микрорайоне Молодежный.

 

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Смог#Тюменцы#Жалобы#Тюмень#Дети#Касается каждого#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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