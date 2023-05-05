Тюмень окутал смог

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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«Сильно волнуюсь, как дети будут сидеть на уроках целый день: окна не открыть, целый день в духоте и пахнувшем гарью помещении. Да и дойти до школы ребёнку в таких условиях очень трудно. У нас на Обороне вообще дышать нечем! Неужели нельзя детей на один день перевести детей на дистанционное обучение?» — возмущаются тюменцы в социальных сетях.
По данным сервиса IQAir, в настоящее время концентрация ПДК превышает в 1,4 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха. При этом индекс AQI находится в норме — на отметке 29.
По данным сервиса «Карта пожаров» запах гари в Тюмень принес юго-западный ветер из Тюменского района. Там продолжается ликвидация огня в селе Успенка. В настоящее время он локализован, ведется опашка поселков. К тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники, Ил-76 МЧС России, два вертолета МИ-8 и один МИ-26.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Успенка Тюменского района накануне сгорели 13 домов. Была организована эвакуация местного населения. Жителей села разместили в пункте временного размещения в микрорайоне Молодежный.