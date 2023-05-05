Шеф-повар Крюков порекомендовал жарить шашлык в режиме томления

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Член Ассоциации поваров России рекомендует томить мясо, сообщает NEWS.ru.
«Если томим мясо на слабых углях, не происходит сильной химической реакции и не выделяется большое количество канцерогенов и холестерина, - подчеркнул Крюков. - Такое мясо более безвредно и меньше приносит вреда организму».
Мясо, жареное на углях, безвредно употреблять не чаще, чем два раза в неделю, и порция не должна весить более 200 граммов.
Покупать необходимо исключительно охлажденное мясо. Обращайте внимание на запах, цвет и упругость продукта, и непременно убедитесь в том, что он не был заморожен, заключил шеф-повар.