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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Шеф-повар Крюков порекомендовал жарить шашлык в режиме томления

5 мая 2023, 11:43
Шеф-повар Анатолий Крюков заявил, что при приготовлении шашлыка на сильном огне выделяется много холестерина и канцерогенов.

Член Ассоциации поваров России рекомендует томить мясо, сообщает NEWS.ru.

«Если томим мясо на слабых углях, не происходит сильной химической реакции и не выделяется большое количество канцерогенов и холестерина, - подчеркнул Крюков. - Такое мясо более безвредно и меньше приносит вреда организму».

Мясо, жареное на углях, безвредно употреблять не чаще, чем два раза в неделю, и порция не должна весить более 200 граммов.

Покупать необходимо исключительно охлажденное мясо. Обращайте внимание на запах, цвет и упругость продукта, и непременно убедитесь в том, что он не был заморожен, заключил шеф-повар.



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