«С места событий»: как село Успенка, охваченное огнем, пережило минувшую ночь

Опасения ее вполне понятны, хоть никого из жителей не подпускали близко к зоне, где полыхали 13 домов, издали был виден жуткий масштаб событий. Пожарные рукава сотрудников МЧС, на фоне огнива, казались лишь тонкими нитями из которых извергалась тоненькая струйка воды. А огонь все разрастался и намеревался окутать все больше построек.