«С места событий»: как село Успенка, охваченное огнем, пережило минувшую ночь

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В 23 часа в Успенке находились представители и техника всех силовых структур региона. Машины МЧС по двое приезжали к местной колонке, чтобы восстановить запас воды. Они сменяли друг друга каждые 10 минут, работало более 50 единиц техники.
«Срочная эвакуация, просьба покинуть село Успенка! Освободите пути проезда, не создавайте пробок! Уважаемые родители, побеспокойтесь о том, где находятся ваши дети!», — раздавалось из маршрутки, которая курсировала по селу.
Жители села и приближенных к нему районов выходили на улицы с огромными сумками — готовились к отъезду, уже не надеясь вернуться в свои дома.
«Сгорит, оно все сгорит. Нужно скорее уезжать отсюда, это очень страшно. Я жду внука, он обещал отвезти меня в город», — рассказывала местная бабушка, сидя на больших баулах.
Опасения ее вполне понятны, хоть никого из жителей не подпускали близко к зоне, где полыхали 13 домов, издали был виден жуткий масштаб событий. Пожарные рукава сотрудников МЧС, на фоне огнива, казались лишь тонкими нитями из которых извергалась тоненькая струйка воды. А огонь все разрастался и намеревался окутать все больше построек.
«У нас тут у всех сено, трава сухая, один уголек и все вспыхнет, как спичка! Мы никогда и подумать не могли, что у нас такая трагедия может произойти», — говорил мужчина, живущий в селе.
За ночь из села удалось эвакуировать более 500 человек. В частности, вывезли и детей из местного интерната, сейчас они находятся в санатории «Красная гвоздика» и лагере «Энергетик».
На въездах в село образовывались пробки, сотрудники ГИБДД не пускали добровольцев и просто любопытных людей на прямую дорогу к селу. Только волонтерам, прибывшим помогать в борьбе со стихией подсказывали другой вариант проезда — более безопасный.
С собой у добровольцев были лопаты, 5-литровые бутылки с водой и респираторы. Пить во время работы в зоне такого сильного задымления приходилось много.
«Горло и легкие будет жечь, если не надеть маску и не пить воду. Вообще без респиратора не советовал бы сюда соваться, угарный газ мигом в голову даст по нужна будет срочная помощь врачей», — рассказал один из волонтеров.
На месте ЧП дежурило несколько машин скорой помощи, где оказывали помощь пострадавшим. Чаще всего к врачам обращались именно с отравлением угарным газом.
Часть волонтеров прибыли, чтобы помочь вывезти людей из зоны ЧС. Полезнее оказывались те, у кого во владении были «Газели».
«Брать деньги за помощь в такой ситуации — это бесчеловечно. У людей такое горе, они нуждаются в нашей помощи. Я не перенапрягусь, если вывезу несколько семей в город или пункт, где их собирают, вместе с вещами. Я хочу знать, что я не сидел на диване и не смотрел на этот ужас, ахая и охая. Помогать нужно деятельно», — рассказал автоволонтер.
Люди, прибывшие на подмогу выручали и друг друга, кто-то закупил десяток респираторов, чтобы поделиться, кто-то привез ящик чистой воды, чтобы все могли справляться с воздействием угарного газа.
В социальных сетях жители Тюмени и соседних сел массово предлагали помощь, оставляя свои номера телефонов, к каждому посту было капсом приписано «БЕСПЛАТНО» или «БЕЗВОЗДМЕЗДНО».
Ликвидировать пожар пока не удалось, но он уже локализован, а значит не угрожает жителям села и их скоту. Стоит сказать, что в жутком пожаре многие потеряли своих животных-кормильцев, будь то корова, коза или курицы.
«Эвакуироваться приходилось быстро, мы с собой взяли документы и вещи, которые влезли в рюкзак, куриц не смогли бы вынести, хотя они нас всю жизнь кормили», — рассказала Тамара, жительница Успенки, куры которой задохнулись от угарного газа.
Сейчас сотрудники полиции опрашивают людей, узнавая о мерах поддержки, в которых они нуждаются и о необходимой помощи.