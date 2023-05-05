РЭО направит инвестиции на строительство пяти мусоросортировочных станций под Рязанью

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
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Updated Сегодня, 14:39
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, областное правительство заключило с инвестором концессионное соглашение, которое предполагает строительство девяти новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе до конца 2024 года. Как сообщает gorod55.ru, при этом пять из девяти таких объектов — мусоросортировочные станции суммарной мощностью 160 тысяч тонн в год. Объемы инвестиций могут доходить до 2,4 миллиарда рублей без НДС. Российский экологический оператор планирует вложить в проект до 95% от общей суммы инвестиций путем льготного займа концессионеру — за счет средств, вырученных от размещения ценных бумаг РЭО, что составляет свыше двух миллиардов рублей.
Объекты отрасли обращения с ТКО постороят в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском и Скопинском районах области. Помимо мусоросортировочных станций в Рязанской области появятся четыре предприятия размещения с современным оборудованием, суммарная мощность которых будет достигать 90 тысяч тонн в год.
Российский экологический оператор создан в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Целью работы организации является формирование и развитие комплексной системы обращения с отходами. Согласно плану реализации национального проекта «Экология» к 2030 году в стране должно сортироваться 100% объема отходов, а количество отходов, отправляемых на полигоны, должно уменьшиться на 50%. Достижение указанных целей будет осуществляться с помощью построения экономики замкнутого цикла.