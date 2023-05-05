РЭО направит инвестиции на строительство пяти мусоросортировочных станций под Рязанью

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, областное правительство заключило с инвестором концессионное соглашение, которое предполагает строительство девяти новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе до конца 2024 года. Как сообщает gorod55.ru, при этом пять из девяти таких объектов — мусоросортировочные станции суммарной мощностью 160 тысяч тонн в год. Объемы инвестиций могут доходить до 2,4 миллиарда рублей без НДС. Российский экологический оператор планирует вложить в проект до 95% от общей суммы инвестиций путем льготного займа концессионеру — за счет средств, вырученных от размещения ценных бумаг РЭО, что составляет свыше двух миллиардов рублей.